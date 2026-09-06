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Guru bukan sekadar penyampai ilmu
Ilmu bukan sekadar maklumat yang dikumpul. Ia perlu difahami, dibimbing dan diterjemahkan dengan betul dalam kehidupan. Di sinilah peranan guru tidak mudah digantikan
Maklumat boleh diperoleh daripada pelbagai sumber, tetapi seorang guru membantu seseorang memahami ilmu dengan lebih tersusun, membetulkan kesalahan dan membimbing bagaimana ilmu itu digunakan dengan baik. - Foto GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO
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Sep 6, 2026 | 5:30 AM
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