Mendapatkan maklumat yang diperlukan kini lebih mudah.

Dengan beberapa sentuhan pada telefon bijak, seseorang boleh mencari jawapan kepada hampir apa sahaja persoalan.

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hidayahdarul tafsir