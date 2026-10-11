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Sekilas Berita
Hadapi proses kehilangan serta kesedihan dari sudut perubatan, sosial dan kerohanian
Hadapi proses kehilangan serta kesedihan dari sudut perubatan, sosial dan kerohanian
Foto MASJID AL-MUTTAQIN
Oct 11, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Hadapi proses kehilangan serta kesedihan dari sudut perubatan, sosial dan kerohanian
Kehilangan merupakan satu pengalaman yang boleh memberi kesan mendalam kepada kehidupan seseorang.
Ia bukan sahaja melibatkan kehilangan insan tersayang, malah boleh merangkumi kehilangan kesihatan, pekerjaan, hubungan, peranan atau sesuatu yang amat bermakna dalam kehidupan.
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