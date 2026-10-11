Kehilangan merupakan satu pengalaman yang boleh memberi kesan mendalam kepada kehidupan seseorang.

Ia bukan sahaja melibatkan kehilangan insan tersayang, malah boleh merangkumi kehilangan kesihatan, pekerjaan, hubungan, peranan atau sesuatu yang amat bermakna dalam kehidupan.

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