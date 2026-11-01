Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan.

Melalui program ‘Menghayati 30 juzuk dalam 30 minggu’, para peserta dibimbing secara berperingkat untuk menyelami kandungan Al-Quran dari awal hingga akhir – satu juzuk setiap minggu.