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Sekilas Berita
Hayati 30 juzuk dalam 30 minggu
Hayati 30 juzuk dalam 30 minggu
Foto MASJID AL-KHAIR
Nov 1, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Hayati 30 juzuk dalam 30 minggu
Al-Quran bukan sekadar untuk dibaca, tetapi untuk difahami, dihayati dan diamalkan.
Melalui program ‘Menghayati 30 juzuk dalam 30 minggu’, para peserta dibimbing secara berperingkat untuk menyelami kandungan Al-Quran dari awal hingga akhir – satu juzuk setiap minggu.
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