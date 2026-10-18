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Sekilas Berita
Hayati makna di sebalik setiap kalimah dan pesanan Allah
Hayati makna di sebalik setiap kalimah dan pesanan Allah
Foto MASJID AL-KHAIR
Oct 18, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Hayati makna di sebalik setiap kalimah dan pesanan Allah
Surah-surah yang sering kita baca mungkin sudah begitu dekat di bibir kita.
Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk menyelami makna di sebalik setiap kalimah dan pesanan yang Allah sampaikan?
Anda dipelawa mengikuti kelas bimbingan Tahsin dan Tadabbur Juz ‘Amma.
Berlangsung setiap Selasa mulai 6 Oktober hingga 24 November dan bertempat di tingkat tiga auditorium Masjid Al-Khair, kelas lapan minggu ini akan diadakan selepas solat maghrib sehingga isyak.
Mereka yang berminat diminta mendaftar di: tinyurl.com/alk-kalimah
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