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Hidupkan harapan, sayangi kehidupan
Hidupkan harapan, sayangi kehidupan
Islam tekankan kepentingan memelihara diri daripada keburukan dan kebinasaan
Foto GETTY IMAGES
Sekilas Berita
Hidupkan harapan, sayangi kehidupan
Ada kalanya seseorang yang kelihatan tenang sebenarnya sedang melalui pergolakan yang tidak diketahui oleh mereka yang di sekelilingnya.
Beliau mungkin masih datang bekerja, berbual bersama keluarga dan menjalani rutin kehidupan seperti biasa, tetapi dalam dirinya tersimpan tekanan, kesedihan atau rasa putus asa yang sukar diluahkan.
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