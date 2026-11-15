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Sekilas Berita
Islam tuntut manusia galas tanggungjawab pelihara bumi
Islam tuntut manusia galas tanggungjawab pelihara bumi
Seminar ‘Perjalanan Berkenaan Tadabbur: Menyemarakkan Kembali Hubungan Kita Dengan Al-Quran’ baru-baru ini teroka bagaimana petunjuk Al-Quran dapat membimbing manusia dalam hadapi cabaran perubahan iklim, di samping imbangi keperluan pembangunan dengan tanggungjawab terhadap alam
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Nov 15, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Islam tuntut manusia galas tanggungjawab pelihara bumi
Perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang hanya dibincangkan oleh para saintis atau pemimpin dunia.
Peningkatan suhu, keadaan cuaca yang semakin tidak menentu serta kejadian hujan lebat dan banjir mengingatkan manusia bahawa perubahan alam mempunyai kesan langsung terhadap kehidupan mereka.
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