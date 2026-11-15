Islam tuntut manusia galas tanggungjawab pelihara bumi Seminar ‘Perjalanan Berkenaan Tadabbur: Menyemarakkan Kembali Hubungan Kita Dengan Al-Quran’ baru-baru ini teroka bagaimana petunjuk Al-Quran dapat membimbing manusia dalam hadapi cabaran perubahan iklim, di samping imbangi keperluan pembangunan dengan tanggungjawab terhadap alam

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