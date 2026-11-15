Perubahan iklim bukan lagi sesuatu yang hanya dibincangkan oleh para saintis atau pemimpin dunia.

Peningkatan suhu, keadaan cuaca yang semakin tidak menentu serta kejadian hujan lebat dan banjir mengingatkan manusia bahawa perubahan alam mempunyai kesan langsung terhadap kehidupan mereka.

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