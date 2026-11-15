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Sekilas Berita
Kelas pertingkat ilmu
Kelas pertingkat ilmu
Foto MASJID AL-KHAIR
Nov 15, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kelas pertingkat ilmu
Ayuh meriahkan masjid dan tingkatkan diri kita dengan ilmu yang bermanfaat.
Mulakan pagi anda dengan lebih bermakna menerusi kuliah subuh dan dhuha.
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