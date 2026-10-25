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Sekilas Berita
Kematian bukan pengakhiran; persiap diri dengan amal soleh
Kematian bukan pengakhiran; persiap diri dengan amal soleh
Cendekiawan Islam gesa hadirin lihat kematian bukan sebagai pengakhiran kehidupan, tetapi perpindahan manusia ke alam berbeza
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Foto MASJID BA’ALWIE
Foto MASJID BA’ALWIE
Oct 25, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kematian bukan pengakhiran; persiap diri dengan amal soleh
Tidak perlu takut menghadapi kematian. Sebaliknya, umat Islam perlu mempersiapkan diri dengan amal soleh dan sentiasa bersangka baik kepada Allah.
Demikian antara pesanan yang dikongsi cendekiawan Islam terkemuka Indonesia, Profesor Dr Muhammad Quraish Shihab, dalam ceramah bertajuk, ‘Alam al-Barzakh’ di Raffles Town Club, pada 9 Oktober.
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