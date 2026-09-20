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Sekilas Berita
Membina keamanan bermula daripada tanggungjawab diri dan masyarakat
Membina keamanan bermula daripada tanggungjawab diri dan masyarakat
Islam beri panduan bagaimana manusia boleh bina ketenangan dalam diri dan pada masa yang sama menyumbang kepada keamanan orang di sekeliling
Foto ADOBE STOCK
Sep 20, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Membina keamanan bermula daripada tanggungjawab diri dan masyarakat
Setiap manusia mendambakan kehidupan yang aman.
Namun dunia hari ini terus menyaksikan peperangan, pertelingkahan dan permusuhan yang menyebabkan manusia kehilangan tempat tinggal, keluarga dan perasaan selamat.
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