Setiap manusia mendambakan kehidupan yang aman.

Namun dunia hari ini terus menyaksikan peperangan, pertelingkahan dan permusuhan yang menyebabkan manusia kehilangan tempat tinggal, keluarga dan perasaan selamat.

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