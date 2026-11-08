Kanak-kanak dan remaja adalah dua golongan dalam masyarakat manusia.

Daripada laporan akhbar dan media massa, kita dapati banyak pihak memberi perhatian yang besar terhadap pembangunan kanak-kanak dan remaja.

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Iman dan amal lindungi individu dari unsur negatifAug 30, 2026 | 5:30 AM
Pengisian jiwa dengan kerohanian benteng remaja daripada radikalisasiAug 23, 2026 | 5:30 AM
hidayahUstaz Hasbi