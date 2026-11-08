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Sekilas Berita
Mencorak fitrah kanak-kanak: Tiga wasiat Nabi jadi teras benteng ummah
Mencorak fitrah kanak-kanak: Tiga wasiat Nabi jadi teras benteng ummah
Golongan kanak-kanak, remaja merupakan penyambung generasi akan datang; baik mereka pada masa kini maka akan baik juga generasi akan datang
Foto ADOBE STOCK
Nov 8, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Mencorak fitrah kanak-kanak: Tiga wasiat Nabi jadi teras benteng ummah
Kanak-kanak dan remaja adalah dua golongan dalam masyarakat manusia.
Daripada laporan akhbar dan media massa, kita dapati banyak pihak memberi perhatian yang besar terhadap pembangunan kanak-kanak dan remaja.
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