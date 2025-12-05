Musim cuti telah pun tiba, dan suasana masyarakat menunjukkan ramai yang mengambil peluang itu untuk berehat dan melepaskan tekanan kerja sepanjang tahun.

Ada yang meluangkan cuti tahunan mereka dengan melancong ke luar negara, ada yang sekadar menyeberang ke negara jiran untuk beberapa hari dan ada juga yang memilih untuk melakukan ‘staycation’ atau cuti inap di hotel atau resort berdekatan tanpa perlu memikirkan perjalanan jauh.