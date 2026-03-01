Jaga ‘bunga di taman’, hargai peranan wanita sepanjang Ramadan
Jaga ‘bunga di taman’, hargai peranan wanita sepanjang Ramadan
Ayuh sama-sama singsing lengan, ringankan tugas ‘bidadari dapur’
Mar 1, 2026 | 5:30 AM
Bagi kaum wanita yang juga ibu, menyiapkan juadah berbuka atau bersahur menjadi antara tanggungjawab utama buat keluarga sepanjang Ramadan. - Foto hiasan ISTOCKPHOTO
Bacaan Al-Quran sayup kedengaran berkumandang melalui corong radio.
Tazkirah ringkas sebagai peringatan turut mengisi halwa telinga.
