Sambil menikmati makan malam atau menonton televisyen di rumah, skrin telefon bijak saya yang di sisi, tidak terpadam.

Skrin dan audio memaparkan penstriman langsung (live stream) TikTok yang riuh-rendah. 

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CATATAN WARATAWANTiktokpenstriman secara langsung