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Kuasa penstriman langsung: Kedai fizikal hilang tarikan?
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Kuasa penstriman langsung: Kedai fizikal hilang tarikan?
Harus berubah untuk jadi ruang yang tawarkan ‘pengalaman’ unik
Kuasa penstriman langsung: Kedai fizikal hilang tarikan?
Sesi penstriman langsung (live stream) yang menggabungkan elemen hiburan dan jualan menjadi trend masa kini yang kian menambat hati pengguna berbanding kedai fizikal. - Foto fail
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Jun 28, 2026 | 5:30 AM
Sambil menikmati makan malam atau menonton televisyen di rumah, skrin telefon bijak saya yang di sisi, tidak terpadam.
Skrin dan audio memaparkan penstriman langsung (live stream) TikTok yang riuh-rendah.
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