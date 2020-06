NEW YORK: Ketika negara-negara miskin di seluruh dunia berjuang untuk mengalahkan koronavirus, mereka secara tidak sengaja menyumbang kepada lonjakan penyakit dan kematian akibat penyakit lain - yang mudah dicegah dengan vaksin.

Musim bunga ini, setelah Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) dan Unicef ​​memberi amaran bahawa wabak koronavirus dapat merebak dengan cepat ketika anak-anak berkumpul untuk disuntik, banyak negara menangguhkan program inokulasi mereka, lapor akhbar The Straits Times hari ini yang menukil laporan The New York Times.

Bahkan di negara-negara yang berusaha gigih mendorong rakyat menjalani inokulasi pula menyaksikan penerbangan kargo dengan bekalan vaksin terpaksa dihentikan akibat penularan koronavirus dan pekerja kesihatan beralih untuk memerangi pandemik Covid-19 ini.

Kini, difteria, sejenis penyakit berjangkit yang biasanya menjangkiti kanak-kanak, yang disebabkan oleh sejenis bakteria - antara gejala penyakit ini ialah demam, sakit kerongkong, dan kesukaran bernafas - muncul di Pakistan, Bangladesh dan Nepal.

Penyakit taun atau 'Kolera' kini berlaku di Sudan Selatan, Kamerun, Mozambik, Yaman dan Bangladesh.

Jaluran virus polio bermutasi telah dilaporkan di lebih dari 30 negara.

Penyakit 'Campak' dilaporkan merebak di seluruh dunia, termasuk di Bangladesh, Brazil, Kemboja, Republik Afrika Tengah, Iraq, Kazakhstan, Nepal, Nigeria dan Uzbekistan.

Dari 29 negara yang telah menangguhkan kempen menangani penyakit campak kerana wabak Covid-19 itu, 18 negara melaporkan berlakunya wabak sakit campak.

Sejumlah 13 negara tambahan sedang mempertimbangkan penangguhan.

Menurut Inisiatif Campak dan Rubella, seramai 178 juta orang berisiko kehilangan suntikan campak tahun ini.

Risiko sekarang adalah "penularan wabak ini dalam beberapa bulan yang akan membunuh lebih ramai kanak-kanak daripada Covid," kata Dr Chibuzo Okonta, presiden Doktor Tanpa Sempadan di Afrika Barat dan Tengah.

Sedang pandemik berlanjutan, WHO dan kumpulan kesihatan awam antarabangsa yang lain sekarang mendesak negara-negara untuk memulai kembali vaksinasi dengan hati-hati sambil bertarung dengan koronavirus.

Yang dipertaruhkan adalah masa depan kerjasama 20 tahun yang gigih dilaksanakan yang telah mencegah 35 juta kematian di 98 negara dari penyakit yang dapat dicegah oleh vaksin, dan mengurangkan kematian kanak-kanak di negara-negara ini sebanyak 44 peratus, menurut kajian 2019 oleh Vaksin Impact Modeling Consortium, sebuah konsortium yang menghimpunkan sekumpulan sarjana kesihatan awam.

"Imunisasi adalah salah satu alat pencegahan penyakit yang paling kuat dan begitu penting dalam sejarah kesihatan awam," kata Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ketua pengarah WHO, dalam satu kenyataan.

"Gangguan ke atas program imunisasi dari pandemik Covid-19 mengancam kemajuan selama puluhan tahun terhadap penyakit yang dapat dicegah vaksin seperti campak."

Tetapi halangan untuk memulakan semula cukup banyak.

Bekalan vaksin sukar didapatkan. Pekerja penjagaan kesihatan semakin bekerja sepenuh masa bagi menangani Covid-19, jangkitan yang disebabkan oleh koronavirus.

Keraguan semakin meningkat ke atas vaksin juga telah mencegah ibu bapa dari klinik.

Banyak negara belum terkena wabak itu sendiri, yang akan semakin melemahkan keupayaan mereka untuk menangani wabak penyakit lain.