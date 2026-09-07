Singapura dikenali di mata dunia sebagai negara berbilang kaum dan agama yang hidup dengan damai dan harmoni. Kita akur perkara itu.

Namun, ini tidak bermakna isu perkauman tidak wujud.

Para pemimpin politik dan masyarakat sering mengingatkan bahawa keharmonian kaum dan agama ialah tugas berterusan yang memerlukan tanggungjawab bersama.

Satu perkara yang masih menghantui masyarakat Singapura ialah isu perkauman, walaupun ia tidak separah yang dialami di negara-negara lain.

Kewujudan perkauman adalah contoh bahawa masyarakat Singapura belum dapat mengatasi masalah sikap negatif sesetengah pihak terhadap kaum lain secara menyeluruh.

Perkauman ini hadir dalam kehidupan seharian melalui stereotaip negatif yang kadangkala dilontarkan terhadap sesuatu kaum.

Contohnya ialah panggilan ‘Melayu malas’, ‘Cina pengotor’ dan ‘India berbau’.

Stereotaip sebegini mungkin dianggap sebagai perkara kecil yang biasa.

Alasan bahawa ia telah wujud semenjak dahulu tidak harus dijadikan alasan untuk terus membentuk pemikiran kita terhadap sesuatu kaum.

Hakikatnya, stereotaip negatif merupakan penghinaan terhadap sesuatu kaum.

Kesan daripada stereotaip negatif

Ada beberapa kesan daripadanya.

Pertama, sesuatu kaum akan memandang rendah kaum yang mempunyai stereotaip negatif.

Ini dapat menjejas hubungan baik, sihat dan saksama antara kaum.

Interaksi antara kaum akan sering terbahagi kepada “kita” yang berciri baik dan “mereka” yang berciri buruk.

Kedua, stereotaip ini menjejas keyakinan diri mereka yang direndah-rendahkan atas dasar kaum.

Mungkin juga akan timbul perasaan tidak senang ataupun marah terhadap kaum yang merendah-rendahkan mereka.

Ketiga, kesannya terasa ketika stereotaip kaum menjadi penilaian dalam pelantikan jawatan, peluang pekerjaan mahupun pergaulan seharian, walaupun tidak dinyatakan secara terang-terangan.

Dalam erti kata lain, stereotaip berpotensi menjadi asas sikap prejudis secara sedar yang berbahaya.

Kesudahannya ialah diskriminasi kaum yang menjadi punca konflik yang berbahaya.

Perkauman sebegini tidak mengenal sama ada sesuatu kaum tersebut adalah daripada golongan majoriti mahupun minoriti.

Selagi wujud nyahmanusiaan atau dehumanisation sesuatu kaum secara umum, ia adalah bentuk perkauman yang wajar ditegur

Perkauman bercampur xenofobia

Walaupun perkauman bukanlah perkara baru, terdapat kekhuatiran mutakhir yang semakin ketara: perkauman yang bercampur aduk dengan xenofobia.

Xenofobia boleh ditakrifkan sebagai ketakutan, ketidaksukaan, atau kebencian yang mendalam terhadap orang daripada negara atau budaya lain.

Kadangkala, xenofobia muncul dengan pandangan rasis.

Oleh kerana Singapura merupakan masyarakat berbilang kaum, ungkapan rasis yang dilontarkan terhadap warga asing juga akan menjejas kaum yang ada di Singapura.

Sewaktu pandemik Covid-19, ungkapan rasis terhadap pekerja asing dan orang bangsa lain turut menjejas keharmonian kaum yang ada di Singapura.

Contohnya, pada 2020, seorang ustaz pernah ditegur oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, Encik K. Shanmugam, kerana mengatakan orang Cina tidak membersihkan diri dengan betul setelah membuang air besar dan ini mungkin telah menyebabkan koronavirus menular.

Walaupun sasaran ustaz tersebut ialah kaum Cina dari negara China, ianya menggunakan kiasan kaum (racial trope) yang sama digunakan terhadap kaum Cina di Singapura.

Satu lagi contoh ialah kejadian baru-baru ini yang melibatkan kata-kata hina yang dilontarkan kepada kaum India setelah kejadian banjir glasier di sempadan Nepal dan Tibet.

Antara mangsa yang belum ditemukan ialah warga Singapura berbangsa India.

Sesetengah hantaran di media sosial mempersoalkan kewarganegaraan mereka.

Sentimen xenofobik kemudiannya digabungkan dengan fahaman perkauman terhadap kaum India.

Perkara ini sangat tidak berperikemanusiaan kerana sentimen rasis dan xenofobik dimainkan sewaktu terjadi bencana dan kesedihan.

Ini mendorong beberapa ahli politik dan tokoh masyarakat untuk tampil dan mengutuk kelakuan sebegini.

Selain siasatan polis terhadap mereka yang membuat hantaran tersebut, Kementerian Penerangan dan Pembangunan Digital (MDDI) juga telah meminta platform media sosial supaya memadamkan hantaran yang melanggar garis panduan.

Berselindung di sebalik kritikan

Satu lagi perkara yang membimbangkan daripada episod terbaru ini ialah perkauman yang berselindung di sebalik kritikan terhadap dasar pengambilan warga asing untuk bekerja dan menjadi warganegara Singapura.

Tidak dinafikan, ada kegelisahan dan juga kemarahan terhadap dasar-dasar negara yang berkaitan penduduk, ekonomi dan pekerjaan.

Namun, perkara ini tidak wajar dikaitkan dengan isu kaum.

Seperti yang diperhatikan, cercaan terhadap golongan berbangsa India sering berselindung atas nama kritikan terhadap perjanjian perdagangan bebas antara Singapura dengan India, atau Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif (Ceca).

Sebagai warganegara Singapura, kita berhak mengujarkan kritikan terhadap dasar-dasar pemerintah secara sah.

Namun, tidak wajar mencampuradukkannya dengan sikap xenofobik mahupun penghinaan kaum dan bangsa.

Di sinilah garis merah yang harus diwaspadai.

Pada masa yang sama, kita harus berhati-hati agar tidak termakan sentimen perkauman yang dilakukan dengan cara halus.

Ini dikenali sebagai dog whistle, atau taktik menggunakan frasa atau kata berkod, dalam hal ini, kata-kata seperti “Ceca” untuk menimbulkan sentimen antikaum India.

Taktik ini kadangkala digunakan oleh anasir-anasir yang berkepentingan politik mahupun ekonomi untuk merosakkan hubungan baik antara kaum dan penduduk.

Ia juga menjadi senjata geopolitik untuk menimbulkan kebencian terhadap sesuatu negara atau bangsa.

Cara mengesan perkauman

Oleh kerana isu perkauman menjadi semakin rumit pada masa kini, masyarakat perlu diberikan kesedaran tentang bagaimana mengenal pasti rasisme.

Secara umum, ada dua ciri yang harus kita jauhi.

Pertama ialah kata-kata yang merendah-rendahkan sesuatu kaum.

Secara hakikatnya, setiap kaum mempunyai ciri-ciri yang beragam dan tidak statik.

Contohnya, sifat malas bukanlah ciri pada sesuatu kaum mahupun bangsa sahaja; semua kaum dan bangsa mempunyai individu yang malas dan rajin.

Pada Zaman Meiji dalam abad ke-19, bangsa Jepun dianggap sebagai bangsa yang pemalas oleh orang-orang Eropah.

Persepsi ini berubah setelah 1912 dan Jepun memasuki era modernisasi.

Kedua, apa jua pertuturan, tindakan atau wacana yang membuat kita meragui, menjauhi atau membenci sesuatu kaum harus diwaspadai.

Kemungkinan besar, ini dilakukan untuk mewujudkan pemisahan antara kaum sehingga timbul syak wasangka dan sikap curiga.

Ini akan menjadi penghalang untuk kita saling kenal-mengenali, bekerjasama dan hidup bersama dengan harmoni dalam satu masyarakat.

Genosid (penghapusan bangsa) yang terjadi di Rwanda pada 1994 boleh kita jadikan iktibar.

Suku Hutu dan Tutsi pernah hidup berdamai dengan budaya, bahasa dan agama yang sama.

Ini berubah setelah pemerintahan kolonial Belgium memisahkan identiti dan sumber ekonomi mereka.

Akhirnya, wujud sikap curiga antara satu sama lain sehingga dieksploitasi oleh ahli politik dan golongan tentera garis keras yang menyebar kebencian.

Ini berakhir dengan keganasan antara kedua-dua suku.

Tanggungjawab menegur

Singapura bernasib baik kerana tragedi rusuhan kaum pada 1964 tidak berulang.

Namun, ini tidak terjadi secara tersendiri.

Kita harus belajar daripada masa lalu dan mempertahankan keharmonian antara kaum dan agama sebagai dasar penting dalam pentadbiran.

Usaha menegur kata-kata dan perbuatan yang bersifat rasis adalah tanggungjawab bersama.

Semoga kita dapat sama-sama mendidik lingkungan kita agar tidak menghina atau merendah-rendahkan kaum dan bangsa lain, apatah lagi di kalangan warganegara sendiri.

Sentimen rasis dan xenofobik yang muncul di talian sewaktu tragedi banjir glasier dua minggu lalu tidak harus dibiarkan berulang.