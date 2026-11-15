Gembira saya membaca laporan bahawa Singapura bakal melancarkan satu daya usaha baru dinamakan SG bagi Kemanusiaan – untuk membentuk satu rangkaian yang menggabungkan pihak pemerintah, badan kemanusiaan mapan serta masyarakat luas untuk memperkukuh usaha bantuan kemanusiaan buat mereka yang terjejas akibat krisis di Gaza.