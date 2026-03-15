Pelantikan Faizal sebagai Hakim Mahkamah Tinggi kisah inspirasi bagi anak muda
Pelantikan Faizal sebagai Hakim Mahkamah Tinggi kisah inspirasi bagi anak muda
Contoh mampu bangkit maju meski datang dari latar belakang sederhana
Mar 15, 2026 | 5:30 AM
Encik Faizal (kanan, berdiri) bertemu dengan belia untuk mengongsi kisahnya sebagai satu inspirasi dalam Siri Jauhari anjuran Berita Harian dan OMGxBH pada 2024. - Foto fail
Pelantikan Pesuruhjaya Kehakiman Encik Mohamed Faizal Mohamed Abdul Kadir sebagai Hakim Mahkamah Tinggi membawa makna yang sangat mendalam dan penting bagi masyarakat Melayu/Islam di Singapura.
Ia mencerminkan kisah inspirasi yang membuktikan bahawa anak seorang pemandu teksi dan suri rumah sekalipun mampu mencapai jawatan undang-undang tertinggi negara melalui kegigihan dan meritokrasi.
Laporan berkaitan
Mohamed Faizal dilantik Hakim Mahkamah Tinggi baharu Mar 9, 2026 | 3:10 PM