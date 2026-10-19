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Sekilas Berita
Mengapa Keluarga Melayu Kian Mengecil?
Mengapa Keluarga Melayu Kian Mengecil?
Foto BH
Oct 19, 2026 | 2:45 PM
Sekilas Berita
Mengapa Keluarga Melayu Kian Mengecil?
Jom buat biskut, berkongsi pandangan dan berbual tentang masa depan keluarga Melayu Singapura!
Acara ini membuka ruang kepada pasangan muda dan ibu bapa untuk berbincang tentang persoalan yang semakin relevan dalam masyarakat Melayu hari ini: Mengapa keluarga Melayu kian mengecil?
Dikhususkan untuk ibu bapa muda, pasangan yang bakal mendirikan rumah tangga serta pasangan yang belum mempunyai anak.
Butiran acara:
Tarikh: Ahad, 25 Oktober 2026
Masa: 2 petang hingga 4.30 petang
Tempat: Studio Kulinari, Wisma Geylang Serai
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