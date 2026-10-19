Jom buat biskut, berkongsi pandangan dan berbual tentang masa depan keluarga Melayu Singapura!



Acara ini membuka ruang kepada pasangan muda dan ibu bapa untuk berbincang tentang persoalan yang semakin relevan dalam masyarakat Melayu hari ini: Mengapa keluarga Melayu kian mengecil?



Dikhususkan untuk ibu bapa muda, pasangan yang bakal mendirikan rumah tangga serta pasangan yang belum mempunyai anak.