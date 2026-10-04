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Sekilas Berita
Anak Melayu Orchard Road
Anak Melayu Orchard Road
Foto MARSHALL CAVENDISH
Oct 4, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Anak Melayu Orchard Road
Orchard Road berlampu terang,
Langkah kuatur penuh girang.
Pada hujung minggu bersama teman,
Menjelajah kota tanpa beban.
Di gedung kaset kutelusuri,
Dendang merdu menggamit hati.
Sheila Majid dan Alleycats,
Irama indah meniti hasrat.
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