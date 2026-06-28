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Azah Aziz tokoh anggun berbudaya, berjiwa bangsa
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Azah Aziz tokoh anggun berbudaya, berjiwa bangsa
Giat angkat busana, kraf dan pantun Melayu, selain perjuangkan hak wanita
Azah Aziz tokoh anggun berbudaya, berjiwa bangsa
Puan Azah Aziz, atau nama penuhnya Sharifah Azah Syed Mohammad Alsagoff, dilahirkan pada 21 Ogos 1928 di Singapura dan dibesarkan dalam kalangan keluarga ternama Johor di Johor Bahru. - Foto NTSP
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Jun 28, 2026 | 5:30 AM
“Biarlah alam fikiran wanita
Berseri dengan ilmu pengetahuan.”
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