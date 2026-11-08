hari ini aku segerembolan menjejak tanah-tanah becak meredah kepul-kepul kabur di sepelosok ceruk bumi gersang sambil menggendong jaring-jaring penyelamat

aku lihat ada satu yang sedang berpaut

nun di atas; di antara dahan-dahan rentung

bergelut melawan tewas

merenggut pada impi yang tak pasti