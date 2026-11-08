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Sekilas Berita
berperikebinatangan
berperikebinatangan
Foto hiasan PIXABAY
Nov 8, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
berperikebinatangan
hari ini aku segerembolan
menjejak tanah-tanah becak
meredah kepul-kepul kabur di sepelosok ceruk bumi gersang
sambil menggendong jaring-jaring penyelamat
aku lihat ada satu yang sedang berpaut
nun di atas; di antara dahan-dahan rentung
bergelut melawan tewas
merenggut pada impi yang tak pasti
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