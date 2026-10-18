Kau boleh memenjarakanku

dalam kamar paling sunyi

tapi dalam kesunyian

yang ghairah menghilangkan degup

meragut ngeri segala tekad janji murni

aku tetap setia berdiri berbicara

kerana Dia sentiasa berada di sisi

maha berkata-kata menjernihkan sukma

meriuhkan bisikan mulus-Nya

yang aku rindukan amat

sinar cahaya tertumpah sarat

ke pucuk akal terhambat

menjalurkan idea

menggelinjangkan alur pemikiran

akan jiwa sesiapa saja

di mana-mana daerah tercinta

yang tersiat duka

hati insani yang terguris luka

penindasan dan kebatilan

yang tiada kesudahan

harus dibelahkan tajamnya pisau keganasan

atas nama pembelaan

kezaliman yang harus dipadamkan.