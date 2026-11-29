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Ini Bukan Lagi Perjuangan
Ini Bukan Lagi Perjuangan
Foto hiasan ADOBE STOCK
Nov 29, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Ini Bukan Lagi Perjuangan
Berabad memperhambakan diri,
berdiri teguh di tapak,
menurut setiap langkah yang diajar,
mengikut setiap jurus yang disusun.
Kudrat diperah kering,
nilai diri dibanting berkali-kali.
Amanah ditimbun di bahu kanan dan kiri,
langkah memberat, tubuh membongkok,
dicampak corot ke belakang.
Sedang yang bernama,
angkuh berdiri berkedok di hadapan.
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