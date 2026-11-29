Berabad memperhambakan diri, berdiri teguh di tapak, menurut setiap langkah yang diajar, mengikut setiap jurus yang disusun.

Kudrat diperah kering,

nilai diri dibanting berkali-kali.

Amanah ditimbun di bahu kanan dan kiri,

langkah memberat, tubuh membongkok,

dicampak corot ke belakang.

Sedang yang bernama,

angkuh berdiri berkedok di hadapan.