Cermin Sakti, Loket Ikan dan sebuah Alkisah

Bahasa & Budaya
Cermin Sakti, Loket Ikan dan sebuah Alkisah

Cerpenkarya
Feb 8, 2026 | 5:30 AM
Wan Jumaiah Mohd Jubri
Wan Jumaiah Mohd Jubri

Cermin Sakti, Loket Ikan dan sebuah Alkisah

cerpen, Cermin Sakti, Loket Ikan dan sebuah Al-kisah, Wan Jumaiah Mohd Jubri
Cermin Sakti Permaisuri Wiked. - Foto hiasan PIXABAY

Panas! Rimas! Dada Permaisuri Wiked membara. Mulutnya menggerutu. Dasar Cermin Sakti yang tidak tahu diuntung. Sudah butakah dia? Atau sudah mula nyanyuk? Bukankah baru semalam Permaisuri Wiked ke spa?

Dari hujung rambut, sampailah ke hujung kakinya dirawat dengan terperinci. Segala yang kendur, ditegangkan. Segala yang bergaris, dihilangkan. Mengapakah Cermin Sakti tidak perasan?

