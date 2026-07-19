Seusai solat subuh, aku sering termenung di luar jendela. Jauh termenung memikirkan diriku yang kini keseorangan. Sebenarnya aku berasa amat sunyi.

“Ada lebih baiknya aku ke rumah tumpangan orang-orang tua sahaja supaya aku tidak menyusahkan anak-anakku lagi. Inilah keputusan yang terbaik bagiku,” tukasku.

Laporan berkaitan
Hilang Sudah Kunci UmiJul 12, 2026 | 5:30 AM
Nur SaharaJun 28, 2026 | 5:30 AM
Cerpenkarya