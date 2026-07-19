Topik diikutiPergi ke BHku
Cinta Di Penghujung Senja
Cinta Di Penghujung Senja
Cinta Di Penghujung Senja
Cinta tidak mengenal usia. - Foto hiasan PIXABAY
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jul 19, 2026 | 5:30 AM
Seusai solat subuh, aku sering termenung di luar jendela. Jauh termenung memikirkan diriku yang kini keseorangan. Sebenarnya aku berasa amat sunyi.
“Ada lebih baiknya aku ke rumah tumpangan orang-orang tua sahaja supaya aku tidak menyusahkan anak-anakku lagi. Inilah keputusan yang terbaik bagiku,” tukasku.
Laporan berkaitan
Hilang Sudah Kunci UmiJul 12, 2026 | 5:30 AM
Nur SaharaJun 28, 2026 | 5:30 AM