Langit petang di atas Bandaraya Awan berwarna kelabu kebiruan. Di bawah kubah kaca besar, Parlimen Global bersidang di dalam Dewan Biru – ruang separa bulat dengan kerusi gentian karbon berbaris mengelilingi meja utama. Hologram peta atmosfera berkelip di tengah dewan, memaparkan kadar pencemaran di setiap zon planet.

Aris Ayman, 27 tahun, berdiri di rostrum. Dia satu-satunya ahli termuda yang masih bernafas tanpa topeng penapis udara. 

Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Laporan berkaitan
Syawal Nan SyahduSep 6, 2026 | 5:30 AM
Tari Tualang TigaAug 2, 2026 | 5:30 AM
karyaCerpen