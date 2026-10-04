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Sekilas Berita
Dewan Biru
Dewan Biru
BERITA HARIAN/BERITA MINGGU dengan kerjasama Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC) mengetengahkan ruangan kreatif edisi khas khusus untuk penulis muda, terutama golongan pelajar. Ruangan ini, yang disiarkan pada Ahad pertama setiap bulan, bertujuan memupuk bakat penulis muda dalam bidang penulisan sastera dengan memberi mereka wadah berkongsi karya dengan pembaca. Penulis muda digalakkan menghantar karya mereka untuk pertimbangan dalam ruangan ini.
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Foto JANAAN AI
Foto MLLPC
Oct 4, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Dewan Biru
Langit petang di atas Bandaraya Awan berwarna kelabu kebiruan. Di bawah kubah kaca besar, Parlimen Global bersidang di dalam Dewan Biru – ruang separa bulat dengan kerusi gentian karbon berbaris mengelilingi meja utama. Hologram peta atmosfera berkelip di tengah dewan, memaparkan kadar pencemaran di setiap zon planet.
Aris Ayman, 27 tahun, berdiri di rostrum. Dia satu-satunya ahli termuda yang masih bernafas tanpa topeng penapis udara.
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