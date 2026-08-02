Matahari hampir tenggelam di sebalik Bukit Tualang Tiga, nama kampung yang dijunjungnya dengan pancaran sinarnya mewarnai langit, dengan semburat jingga dan merah yang semakin pudar. Keheningan petang kampung yang tenang itu dipecahkan oleh bunyi tingkah rebana yang berkumandang dari pinggiran kampung itu.

Tersembunyi di sempadan kampung itu, sebuah teratak yang buruk keadaannya. Tergantung di bumbungnya sebuah papan tanda yang berkarat, dengan kata-kata Mahligai Tari yang hampir tidak boleh dilihat.

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