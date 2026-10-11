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Sekilas Berita
Di Tepian Desa
Di Tepian Desa
Foto JANAAN AI
Oct 11, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Di Tepian Desa
Berdiri di tepian desa, sunyi
masih ada pekan, jajar gedung di pesisir
tumbuh pesat, deru gerabak meluncur
sebahagian landasan, dan daerah.
Berdiri di tepian desa, sepi
tetap ada limbah sempit, atap rumbia bocor,
denai berdebu, sawah murung, gubuk usang,
hati jatuh di rumpun kesedihan.
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