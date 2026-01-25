SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Gulai lampau serai, tentu maung

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Bahasa & Budaya
Premium

Gulai lampau serai, tentu maung

Kes isi RON95 dan tutup nombor plat kereta di Johor beri pengajaran untuk tidak cepat buat tuduhan
Bahasa MelayuPeribahasaBahasaRON95
Jan 25, 2026 | 5:30 AM

Gulai lampau serai, tentu maung

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
minyak, ron95, penduduk tetap Singapura, Long Sa Kow, media sosial
Kita perlu sentiasa beringat untuk menunggu pengesahan dan fakta rasmi sebelum membuat sebarang kesimpulan terutamanya dalam era media sosial. Sekali sesuatu kenyataan atau tuduhan itu tersebar, ia tidak dapat dapat ditarik balik. - Foto ISTOCKPHOTO

Sudah sah sekarang bahawa lelaki yang menutup sebahagian nombor plat keretanya yang berdaftar di Singapura untuk mengisi minyak RON95 di Kulai, Johor, merupakan seorang warga Malaysia.

Di seberang Tambak, semua kenderaan berdaftar asing hanya boleh beli minyak RON97 tanpa subsidi atau bahan api gred tinggi sejak 2010.

Laporan berkaitan
Lepaskan 2025, sambut 2026 dengan ‘menjemur sementara hari panas’Jan 5, 2026 | 5:30 AM
Usah ‘sempit kening’, projek Masjid Al-Firdaus sebenarnya ibarat ‘pekak pembakar meriam’ Dec 14, 2025 | 5:30 AM
Bahasa MelayuPeribahasaBahasaRON95
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg