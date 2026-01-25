Premium
Gulai lampau serai, tentu maung
Kes isi RON95 dan tutup nombor plat kereta di Johor beri pengajaran untuk tidak cepat buat tuduhan
Jan 25, 2026 | 5:30 AM
Kita perlu sentiasa beringat untuk menunggu pengesahan dan fakta rasmi sebelum membuat sebarang kesimpulan terutamanya dalam era media sosial. Sekali sesuatu kenyataan atau tuduhan itu tersebar, ia tidak dapat dapat ditarik balik. - Foto ISTOCKPHOTO
Sudah sah sekarang bahawa lelaki yang menutup sebahagian nombor plat keretanya yang berdaftar di Singapura untuk mengisi minyak RON95 di Kulai, Johor, merupakan seorang warga Malaysia.
Di seberang Tambak, semua kenderaan berdaftar asing hanya boleh beli minyak RON97 tanpa subsidi atau bahan api gred tinggi sejak 2010.
