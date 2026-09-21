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Sekilas Berita
Himpunan 12 cerpen rakam sentuhan karya penulis sepanjang dekad
Himpunan 12 cerpen rakam sentuhan karya penulis sepanjang dekad
‘Terlena di Teluk Bibir’ papar perubahan pemikiran Fadhli menerusi pengalaman, gaya penulisan
Foto MONDAYSTUDIO PHOTOGRAPHY
Sep 21, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Himpunan 12 cerpen rakam sentuhan karya penulis sepanjang dekad
Apabila membuka halaman, Terlena di Teluk Bibir, pembaca bukan sekadar menikmati 12 cerpen pilihan, malah berpeluang ikut mengembara menelusuri evolusi kreatif seorang penulis sepanjang hampir sedekad.
Kumpulan cerpen yang dilancarkan pada Jun itu menghimpunkan karya penulis tempatan, Fadhli Fadzil, yang dihasilkan dalam tempoh sedekad.
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