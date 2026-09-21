Apabila membuka halaman, Terlena di Teluk Bibir, pembaca bukan sekadar menikmati 12 cerpen pilihan, malah berpeluang ikut mengembara menelusuri evolusi kreatif seorang penulis sepanjang hampir sedekad.

Kumpulan cerpen yang dilancarkan pada Jun itu menghimpunkan karya penulis tempatan, Fadhli Fadzil, yang dihasilkan dalam tempoh sedekad.

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KUMPULAN CERPENCerpen