‘Zine’ ARUS menghimpunkan sebanyak 28 karya daripada 14 penulis dari Singapura dan Malaysia dan diterbitkan dalam bentuk fizikal bersaiz A5 dengan 51 halaman berwarna penuh. - Foto BH oleh KHALID BABA

(Dari kiri) Cik Lissa Chan, Cik Nur Hikmah Ali, Cik Ashikin M., Cik Fazleena Hishamuddin, Cik Martini Ali Wafar, Encik Hidayat Nordin dan Encik Fadhli Fadzil merupakan antara 14 penulis muda Melayu dari Singapura dan Malaysia yang telah menyumbang sebanyak 28 karya dalam ‘zine’ ARUS. - Foto BH oleh KHALID BABA

Buat julung-julung kalinya, 14 penulis muda Melayu dari Singapura dan Malaysia bergabung tenaga untuk menerbitkan sebuah ‘zine’ puisi dwinegara berjudul ARUS.

Ini menandakan satu perkembangan penting dalam kerjasama serantau yang diterajui golongan belia Melayu.

‘Zine’ merupakan penerbitan kecil buatan sendiri yang biasanya dihasilkan secara bebas, bersifat eksperimen dan digunakan sebagai medium alternatif untuk berkongsi karya, idea atau suara kreatif.

Dengan idea yang dilahirkan hampir setahun lalu, penerbitan ini menjadi wadah yang meningkatkan kesedaran bahawa sastera mampu bertindak sebagai jambatan untuk merentas sempadan geografi, identiti dan segala perbezaan.

‘Zine’ ARUS, yang diterbitkan oleh penerbit bebas Cik Martini Ali Wafar, dilancarkan di Restoran Permata pada 30 November.

Penerbitan tersebut dihasilkan melalui kerjasama antara Kamelia Co. dan Meja Conteng dari Singapura serta Kultus Kata dari Malaysia, dengan sokongan Majlis Seni Kebangsaan (NAC).

Melalui projek itu, Cik Martini berharap terdapat lebih banyak peluang bagi penulis muda dan pelapis menyalurkan suara mereka.

“Melalui tulisan dan perkongsian suara, kita membuka ruang bagi penulis muda berkembang.

“Pada masa yang sama, kita memastikan aliran bahasa dan cerita kita terus hidup dan berakar pada masa akan datang,” katanya.

‘Zine’ ini menghimpunkan sebanyak 28 karya dan diterbitkan dalam bentuk fizikal bersaiz A5 dengan 51 halaman berwarna penuh.

Bagi Cik Martini, projek itu hanyalah permulaan bagi lebih banyak inisiatif belia serantau pada masa hadapan.

“Harapan saya adalah untuk melihat hubungan dan kerjasama ini terus berkembang bukan saja dalam bentuk karya, tetapi juga dalam jalinan persahabatan dan idea baru yang mungkin terbit selepas ini,” katanya.

Antara penulis warga Singapura yang terlibat dalam ‘zine’ puisi dwinegara ini termasuk Encik Ahmad Ubaidillah, Cik Aisyah Lyana, Encik Amirul Hakim, Encik Fadhli Fadzil, Encik Hidayat Nordin, Cik Lissa Chan, Cik Mysara Aljaru dan Cik Nur Hikmah Ali.

Penulis warga Malaysia pula terdiri daripada Encik Airul Affendi Ali, Cik Ashikin M., Cik Fazleena Hishamuddin, Encik Ku Syafiq Ku Fozi, Encik Mosyuki Borhan dan Cik Zuhairah Zamri.

Bagi penulis Singapura, Encik Fadhli Fadzil, projek ini bukan sahaja membuka ruang kerjasama, tetapi memperkenal medium yang agak popular di Malaysia bagi penulis muda.

“Saya sangat rendah hati dan bersyukur diberi peluang untuk menjadi sebahagian daripada ‘zine’ bersejarah ini.

“Di Singapura, medium ‘zine’ kurang dilihat berbanding di Malaysia, di mana ia merupakan satu budaya bagi anak muda mengenali sastera Melayu dan juga budaya.

“Saya berharap melalui usaha seperti ini, ia memberi peluang bagi kita untuk membuka ruang untuk terus melestarikan penerbitan alternatif seperti ini pada masa akan datang,” kata pengasas bersama kolektif Meja Conteng itu.

Bagi penulis Malaysia, Cik Fazleena Hishamuddin, pula penghasilan ARUS bukan sekadar pengalaman peribadi, tetapi satu usaha untuk menyatukan komuniti penulis muda kedua-dua negara.

“Kami mahu projek ini menunjukkan bahawa penulis muda Malaysia dan Singapura mampu membina sesuatu bersama.

“Selama ini kami memang sudah ada hubungan erat bersama penulis di Singapura dan ini merupakan salah satu projek yang menunjukkan kita sebenarnya boleh menghasilkan sesuatu bersama.

“Saya percaya ARUS menjadi titik mula bagi jaringan kreatif serantau yang lebih kukuh, dan saya berharap ruang seperti ini dapat diperluas pada masa hadapan,” kata karyawan berbilang disiplin merangkumi penulisan dan teater itu.

Selepas pelancaran di Singapura, ‘zine’ ARUS akan dilancarkan pula di Malaysia pada 20 Disember, dan orang ramai boleh mendapatkannya di kedai buku Riwayat Bookstore, Kuala Lumpur.