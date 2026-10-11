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Sekilas Berita
Jejak langkah zapin di Alam Melayu
Jejak langkah zapin di Alam Melayu
Evolusi tari dari Hadramaut mengikut budaya tempatan dan zaman, daripada medium dakwah kepada seni persembahan
Foto YAYASAN WARISAN JOHOR
Oct 11, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Jejak langkah zapin di Alam Melayu
Pada 24 September lalu, Lembaga Warisan Negara (NHB) mengumumkan bahawa Singapura bersama-sama tiga negara serumpun lain di Nusantara — Brunei, Indonesia dan Malaysia — akan mencalonkan seni tradisional zapin untuk dimasukkan ke dalam Senarai Perwakilan Warisan Budaya Tidak Ketara Kemanusiaan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Unesco).
Pencalonan bersama itu dijangka dikemukakan kepada Unesco pada Mac 2027.
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