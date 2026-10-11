Pada 24 September lalu, Lembaga Warisan Negara (NHB) mengumumkan bahawa Singapura bersama-sama tiga negara serumpun lain di Nusantara — Brunei, Indonesia dan Malaysia — akan mencalonkan seni tradisional zapin untuk dimasukkan ke dalam Senarai Perwakilan Warisan Budaya Tidak Ketara Kemanusiaan Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Unesco).

Pencalonan bersama itu dijangka dikemukakan kepada Unesco pada Mac 2027.

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