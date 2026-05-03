Kemarau dan Lembap
May 3, 2026 | 5:30 AM
Musim hujan membuatkan bunga kembang berwarna-warni. - Foto PIXABAY
Gurun kelihatan kering dan sunyi,
segala yang hidup bersembunyi.
Namun jika kamu menenangkan hati,
boleh mendengar pasir bernyanyi.
Tiba musim hujan kedamaian terkacau,
guruh dan petir menanda tamat kemarau.
Hujan yang turun membasuh pasir,
di gurun sungai muncul dan mengalir.
