Usah dikejar mereka
yang memilih untuk pergi
kerana yang pergi
mungkin telah tamat
tempohnya denganmu

Usah terlalu sibuk mencari
mereka yang hilang
kerana ada manusia yang pergi
dan tidak mahu dicari
dan tidak semua yang hilang
perlu ditemukan kembali

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