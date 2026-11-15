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Sekilas Berita
Kepulangan
Kepulangan
Foto hiasan PIXABAY
Nov 15, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kepulangan
Usah dikejar mereka
yang memilih untuk pergi
kerana yang pergi
mungkin telah tamat
tempohnya denganmu
Usah terlalu sibuk mencari
mereka yang hilang
kerana ada manusia yang pergi
dan tidak mahu dicari
dan tidak semua yang hilang
perlu ditemukan kembali
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