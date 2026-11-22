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Sekilas Berita
Keroncong Buat Bonda
Keroncong Buat Bonda
Foto hiasan PIXABAY
Nov 22, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Keroncong Buat Bonda
Aroma kasih tidak pernah sesat
melintasi lorong-lorong sunyi,
lalu bersahaja menghinggap
pada deria rindu —
dan lidah batin menghirup,
seteguk tangisan perih
dari cawan hitam kopi
yang selalu bonda hidang
dalam diam penuh makna.
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