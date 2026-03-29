Ketika Semua Orang Berhak Merasakan Kebahagiaan

Bahasa & Budaya
Mar 29, 2026 | 5:30 AM

puisi, sajak, lebaran, hari raya, dadan nugraha
Kanak-kanak menunggang keldai di tepi jalan pada hari ketiga Hari Raya Aidilfitri di Peshawar, Pakistan pada 23 Mac. - Foto EPA

Idul Fitri datang membawa kegembiraan,
takbir menggema memenuhi langit pagi,
senyum menyapa dari wajah ke wajah,
seakan dunia dipenuhi kedamaian.

Di hari itu manusia berkumpul,
keluarga saling merangkul,
persaudaraan terasa hangat
dalam kebersamaan yang sederhana.

Laporan berkaitan
Warisan, nilai kemasyarakatan disemarak sempena LebaranMar 29, 2026 | 5:30 AM
Negeri yang Sibuk Rapat Saat Air DatangJan 4, 2026 | 5:30 AM
