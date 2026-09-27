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Kundur tidak melata pergi, labu tidak melata mari
Kundur tidak melata pergi, labu tidak melata mari
Memahami peri penting perpaduan melalui peribahasa Melayu tradisional
Foto ST
Sep 27, 2026 | 5:30 AM
Sekilas Berita
Kundur tidak melata pergi, labu tidak melata mari
Tentang perpaduan, jauhari sudah lama mengingatkan lewat peribahasa, kuat lilit kerana simpulnya.
Maksudnya, kekuatan persatuan terletak pada anggotanya yang bersatu padu.
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