Tentang perpaduan, jauhari sudah lama mengingatkan lewat peribahasa, kuat lilit kerana simpulnya.

Maksudnya, kekuatan persatuan terletak pada anggotanya yang bersatu padu.

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