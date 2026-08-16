Singapura menyambut ulang tahun kemerdekaannya setiap tahun pada 9 Ogos dengan gah untuk meraikan pencapaian serta mengenang jasa Generasi Perintis kepada kisah kejayaan negara. Selain itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-61 kali ini menekankan kepentingan Semangat Singapura, iaitu jati diri nasional yang berteraskan daya tahan, keharmonian berbilang kaum, serta sikap saling mengambil berat dan membantu satu sama lain apabila berdepan krisis. - Foto ZAOBAO