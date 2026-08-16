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Dima bumi dipijak, disinan langik dijunjuang *
Peribahasa mengajak setiap warga terutama muda dan baharu, suburkan Semangat S’pura bersama demi kemajuan negara
Singapura menyambut ulang tahun kemerdekaannya setiap tahun pada 9 Ogos dengan gah untuk meraikan pencapaian serta mengenang jasa Generasi Perintis kepada kisah kejayaan negara. Selain itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-61 kali ini menekankan kepentingan Semangat Singapura, iaitu jati diri nasional yang berteraskan daya tahan, keharmonian berbilang kaum, serta sikap saling mengambil berat dan membantu satu sama lain apabila berdepan krisis. - Foto ZAOBAO
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Aug 16, 2026 | 5:30 AM
Peribahasa mengatakan resmi, atau sifat semula jadi, orang tidak merdeka bagai jawi terkurung siang, iaitu sangat gelisah kerana tidak bebas.
Jawi ialah lembu.
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