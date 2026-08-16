Peribahasa mengatakan resmi, atau sifat semula jadi, orang tidak merdeka bagai jawi terkurung siang, iaitu sangat gelisah kerana tidak bebas.

Jawi ialah lembu.

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