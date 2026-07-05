“Lara, Nayli tunggu ni… cepat balik!” Lara menjauhkan telefon dari telinganya ketika terdengar suara nyaring ibunya.

Dia mengeluh sambil memejamkan mata dan cuba menahan rasa letih yang menekan-nekan tubuhnya. Berat kakinya melangkah masuk ke MRT.

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