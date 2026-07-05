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Lara
Lara
BERITA HARIAN/BERITA MINGGU dengan kerjasama Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC) mengetengahkan ruangan kreatif edisi khas khusus untuk penulis muda, terutama golongan pelajar. Ruangan ini, yang disiarkan pada Ahad pertama setiap bulan, bertujuan memupuk bakat penulis muda dalam bidang penulisan sastera dengan memberi mereka wadah berkongsi karya dengan khalayak ramai. Penulis muda digalakkan menghantar karya mereka untuk pertimbangan dalam ruangan ini.
Lara
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Jul 5, 2026 | 5:30 AM
“Lara, Nayli tunggu ni… cepat balik!” Lara menjauhkan telefon dari telinganya ketika terdengar suara nyaring ibunya.
Dia mengeluh sambil memejamkan mata dan cuba menahan rasa letih yang menekan-nekan tubuhnya. Berat kakinya melangkah masuk ke MRT.
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