Lebih 100 buku Melayu, dwibahasa boleh dibeli guna Pas Budaya SG
Karya tempatan genre sastera kanak-kanak, cereka antara layak ditebus hingga Dis 2028
Apr 13, 2026 | 5:30 AM
Lebih 100 judul buku Melayu dan dwibahasa sastera Singapura (SingLit) kini boleh dibeli menggunakan kredit Pas Budaya SG.
Judul-judul itu boleh didapati di tiga kedai buku yang mengambil bahagian iaitu Wardah Books, Popular dan Book Bar.
