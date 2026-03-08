Lembaran demi lembaran sudah terisi Jalanan sudah dilalui bersama sinar pagi Terdapat cahaya di dalamnya kelam Ada tawa bak bongkaknya ombak Yang memecah sunyinya pantai Sakit luka yang terhiris duri tidak terlihat Amarah membara bagai letupan gunung berapi

Renungkan…

Setiap yang hadir bak cerminan wajah sendiri

Jadikan tiap saat penuh bermakna

Jadikan cabaran satu pengajaran

Bangkit tidak perlu meratap hiba

Walau perlu bertatih bagai anak kecil

Masa berlalu pantas, mengalir deras

Bergerak tanpa lelah, tanpa menyerah