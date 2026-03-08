Premium
Lembaran Berlalu, Halaman Baru
Mar 8, 2026 | 5:30 AM
Memulakan hidup yang baru. - Foto hiasan PIXABAY
Lembaran demi lembaran sudah terisi
Jalanan sudah dilalui bersama sinar pagi
Terdapat cahaya di dalamnya kelam
Ada tawa bak bongkaknya ombak
Yang memecah sunyinya pantai
Sakit luka yang terhiris duri tidak terlihat
Amarah membara bagai letupan gunung berapi
Renungkan…
Setiap yang hadir bak cerminan wajah sendiri
Jadikan tiap saat penuh bermakna
Jadikan cabaran satu pengajaran
Bangkit tidak perlu meratap hiba
Walau perlu bertatih bagai anak kecil
Masa berlalu pantas, mengalir deras
Bergerak tanpa lelah, tanpa menyerah
