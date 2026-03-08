SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Lembaran Berlalu, Halaman Baru

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Bahasa & Budaya
Premium

Lembaran Berlalu, Halaman Baru

karyasajak
Mar 8, 2026 | 5:30 AM

Lembaran Berlalu, Halaman Baru

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
sajak, lembaran berlalu halaman baru, faridah taib
Memulakan hidup yang baru. - Foto hiasan PIXABAY

Lembaran demi lembaran sudah terisi
Jalanan sudah dilalui bersama sinar pagi
Terdapat cahaya di dalamnya kelam
Ada tawa bak bongkaknya ombak
Yang memecah sunyinya pantai
Sakit luka yang terhiris duri tidak terlihat
Amarah membara bagai letupan gunung berapi

Renungkan…
Setiap yang hadir bak cerminan wajah sendiri
Jadikan tiap saat penuh bermakna
Jadikan cabaran satu pengajaran
Bangkit tidak perlu meratap hiba
Walau perlu bertatih bagai anak kecil
Masa berlalu pantas, mengalir deras
Bergerak tanpa lelah, tanpa menyerah

Laporan berkaitan
Dalam Gelap TerangNov 23, 2025 | 5:30 AM
SamuderaJul 22, 2024 | 12:55 PM
karyasajak
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg