Bagi dua mahasiswa Universiti Nasional Singapura (NUS), dikir barat bukan sekadar seni warisan Melayu, malah, ia jiwa yang melangkaui gelanggang pertandingan dan pentas hiburan.

Bagi mereka, dikir barat adalah ruang untuk merungkai isu masyarakat, menjalin tali silang budaya, menyemai nilai kepimpinan serta menyemarakkan semula kecintaan generasi muda terhadap seni tradisi Melayu.

Laporan berkaitan
AP Charlene Chen buat ‘kejutan’, sertai persembahan dikir barat di TampinesApr 14, 2026 | 6:34 PM
budaya melayudikir baratseni melayu