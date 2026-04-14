AP Charlene Chen buat ‘kejutan’, sertai persembahan dikir barat di Tampines
AP Charlene Chen buat ‘kejutan’, sertai persembahan dikir barat di Tampines
Apr 14, 2026 | 6:34 PM
AP Charlene Chen buat ‘kejutan’, sertai persembahan dikir barat di Tampines
Setelah berlatih tanpa pengetahuan orang ramai, Anggota Parlimen (AP) GRC Tampines, Dr Charlene Chen (tengah, atas pentas), membuat persembahan dikir barat buat kali pertama di Kelab Masyarakat (CC) Tampines East pada 4 April bersama kumpulan ‘Merpati Puteh 27’. - Foto FACEBOOK CHARLENE CHEN
Anggota Parlimen (AP) GRC Tampines, Dr Charlene Chen, baru-baru ini mencuri perhatian netizen selepas memuat naik video di Instagram dan TikTok yang memaparkan dirinya menjalani latihan dikir barat dalam diam sebelum membuat persembahan kejutan sempena satu acara Hari Raya.
Video tersebut menunjukkan beliau berlatih bersama kumpulan dikir barat Merpati Puteh 27 sebagai persiapan untuk persembahan istimewa sewaktu acara ‘Riuh Raya’ di Kelab Masyarakat (CC) Tampines East pada 4 April.
