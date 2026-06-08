Topik diikutiPergi ke BHku
Mahasiswa NUS jelajah cakerawala gabung tari Melayu, India
Premium
Mahasiswa NUS jelajah cakerawala gabung tari Melayu, India
Tarian bukan sekadar warisan, beri ruang kreatif kepada anak muda berekspresi, perkukuh jati diri budaya
Mahasiswa NUS jelajah cakerawala gabung tari Melayu, India
Ikuti topik ini:
Log masuk untuk ikuti
Jun 8, 2026 | 5:30 AM
Bagi mahasiswi Universiti Nasional Singapura (NUS), Nursyafawati Norazhar, tarian Melayu melampaui seni persembahan yang sering dikaitkan dengan gerakan lembut yang gemalai.
Menurut Presiden NUS Ilsa Tari itu, tarian Melayu kini bukan sekadar wadah pelestarian warisan, malah menjadi ruang kreatif bagi anak muda berekspresi serta memperkukuh jati diri budaya.
Laporan berkaitan
Mahasiswa NUS angkat dikir barat sebagai jambatan budaya, komentar sosialMay 18, 2026 | 5:30 AM
Tiga aktivis budaya SG bawa warisan Melayu ke London Craft WeekMay 19, 2026 | 11:15 AM