Bagi mahasiswi Universiti Nasional Singapura (NUS), Nursyafawati Norazhar, tarian Melayu melampaui seni persembahan yang sering dikaitkan dengan gerakan lembut yang gemalai.

Menurut Presiden NUS Ilsa Tari itu, tarian Melayu kini bukan sekadar wadah pelestarian warisan, malah menjadi ruang kreatif bagi anak muda berekspresi serta memperkukuh jati diri budaya.