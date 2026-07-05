Dunia sedang kacau-bilau, kata Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Encik Antonio Guterres.

Perpecahan geopolitik kian mendalam, konflik sedang berkobar-kobar, ketidaksamaan semakin melebar, kekacauan iklim semakin pantas, dan teknologi baru berkembang lebih pantas daripada keupayaan manusia mentadbirnya, tambah beliau.