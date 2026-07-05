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Menang tanpa perang jika bijak ‘seperti menarik rambut di dalam tepung’
Menang tanpa perang jika bijak ‘seperti menarik rambut di dalam tepung’
Tatkala dunia hadapi ketidaktentuan, diplomasi jalan terbaik redakan sengketa
Menang tanpa perang jika bijak ‘seperti menarik rambut di dalam tepung’
Meja rundingan Pertubuhan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi medan penting untuk menyelesaikan pertikaian rentas sempadan. - Foto EPA
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Jul 5, 2026 | 5:30 AM
Dunia sedang kacau-bilau, kata Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Encik Antonio Guterres.
Perpecahan geopolitik kian mendalam, konflik sedang berkobar-kobar, ketidaksamaan semakin melebar, kekacauan iklim semakin pantas, dan teknologi baru berkembang lebih pantas daripada keupayaan manusia mentadbirnya, tambah beliau.
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