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Mengembara
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Mengembara
Mengembara
Mengembara untuk melihat keindahan dunia. - Foto hiasan PIXABAY
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Jun 7, 2026 | 5:30 AM
Dalam kapal terbang melintasi awan-gemawan
Bak burung bebas yang terbang ke destinasi
Dengan minda terbuka dan pasport di sisi
Kami menjelajahi tujuh perut bumi
Dari belantara hingga ke gunung yang tinggi
Menghayati keajaiban dan keindahan alam yang asli
Setiap kawasan yang bakal kukunjungi
Akan kusemat, sentiasa di hati
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