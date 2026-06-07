Dalam kapal terbang melintasi awan-gemawan Bak burung bebas yang terbang ke destinasi Dengan minda terbuka dan pasport di sisi Kami menjelajahi tujuh perut bumi

Dari belantara hingga ke gunung yang tinggi

Menghayati keajaiban dan keindahan alam yang asli

Setiap kawasan yang bakal kukunjungi

Akan kusemat, sentiasa di hati