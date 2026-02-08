Syaaban datang lagi

terbuka pintu rahmat Ilahi

ketika jiwa memburu reda-Nya

aku bernostalgia

mengutip ribuan kenangan

tatkala malam sunyi

di laman bonda

satu masa ketika aku darjah enam

riuh sekampung memacu tanggungjawab menjelang Ramadan

kayu api dijemur

disusun rapi di tepi dapur kayu

beras baru dikisar

kenduri kesyukuran menyambut kedatangan Ramadan

semanis kenangan

manis senyuman ibu mendengar aku membaca Al-Quran

pasrah menempuh gelombang ujian dunia

di dalam kapal kecil

Kun Fayakun