Di malam sunyi,

aku menghitung usia

langkah di lorong waktu,

bayang-bayang bertanya.

Bersiap menjemput senyap,

mengemas kenangan,

mengurai harapan,

mengurai dosa dan luka.

bukan takut akan gelap,

bukan ragu pada akhir,

cuma mencari damai,

menata yang berserak.

menyapa keluarga,

mengurai kata yang tersisa,

mendekap kasih,

memohon ampun tanpa suara.

kematian bukan sekadar pemisah,

ia pelukan lembut

di penghujung cerita.

menata diri, menyusun bekal keabadian,

kerana hidup adalah sementara,

dan pulang adalah pasti.