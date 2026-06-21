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Merenungi Akhir, Menata Hati
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Merenungi Akhir, Menata Hati
Merenungi Akhir, Menata Hati
Seseorang meniti sisa usia sambil merenung kembali perjalanan hidup yang telah dilaluinya. - Foto janaan KECERDASAN BUATAN (AI)
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Jun 21, 2026 | 5:30 AM
Di malam sunyi,
aku menghitung usia
langkah di lorong waktu,
bayang-bayang bertanya.
Bersiap menjemput senyap,
mengemas kenangan,
mengurai harapan,
mengurai dosa dan luka.
bukan takut akan gelap,
bukan ragu pada akhir,
cuma mencari damai,
menata yang berserak.
menyapa keluarga,
mengurai kata yang tersisa,
mendekap kasih,
memohon ampun tanpa suara.
kematian bukan sekadar pemisah,
ia pelukan lembut
di penghujung cerita.
menata diri, menyusun bekal keabadian,
kerana hidup adalah sementara,
dan pulang adalah pasti.
Sumadi Sarkawi