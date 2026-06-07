Di bumi kuinjak kini, semuanya pucat hilang inti, daun-daun pokok nan layu, gantung bergayut ditolak awan, pasir nan kasar yang aku tak kenali, tak ingin dijejak, menyuruh aku pergi.

Hanya bulan yang memerhati,

menanti saat aku sedari,

akulah punca dunia sayu ini,

lalai dan tamak,

riak dan iri,

natijahnya ini.