Bahasa & Budaya
Mutiara Kata: Tenang di hati, tenteram di jiwa

Jan 17, 2026 | 2:26 PM
Antara mutiara kata mengenai ketenangan yang menekankan tentang hikmah dalam kehidupan.
Antara mutiara kata mengenai ketenangan yang menekankan tentang hikmah dalam kehidupan. - Foto JANAAN AI

Ketenangan memberikan kita penyembuhan pada jiwa yang lelah dek hiruk-pikuk dunia dan ujian kehidupan.

Berikut dipaparkan mutiara kata tentang ketenangan.

  1. Ketenangan bukan bermakna tiada masalah, tetapi hati yang tidak lagi dikuasai keresahan.
  2. Apabila kita belajar melepaskan apa yang di luar kawalan, ketenangan mula menetap dalam jiwa.
  3. Hati yang tenang mampu melihat jalan keluar walaupun dalam keadaan paling gelap.
  4. Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
  5. Diam bukan kelemahan, kadangkala ia adalah bahasa ketenangan yang paling kuat.
  6. Dalam dunia yang bising, ketenangan adalah pilihan yang perlu dipelihara.
  7. Ketenangan hati hadir apabila kita reda dengan takdir dan yakin bahawa Allah tidak pernah silap dalam mengatur hidup kita.
  8. Apabila hati dekat dengan Allah, badai kehidupan tidak lagi menakutkan.
  9. Doa dan sabar adalah dua kunci yang membuka pintu ketenangan jiwa.
  10. Ketenangan bukan menunggu keadaan sempurna, tetapi memilih untuk tenang walau dalam ketidaksempurnaan
  11. Apabila kita menguasai reaksi diri, kita sedang membina ketenangan yang sebenar
  12. Tenanglah, kerana setiap langkah kecil ke hadapan tetap satu kemajuan.
  13. Mungkin yang kita perlukan bukan jawapan segera, tetapi ketenangan untuk menerima prosesnya.
  14. Dalam diam dan hening, kita belajar mengenali diri dan mendengar suara hati.
  15. Ketenangan datang apabila kita berhenti membandingkan hidup sendiri dengan perjalanan orang lain.
Laporan berkaitan
WUJUDKAN KETENANGAN di tempat kerja
Mutiara KataPeribahasa
