Mutiara Kata: Tenang di hati, tenteram di jiwa
Jan 17, 2026 | 2:26 PM
Antara mutiara kata mengenai ketenangan yang menekankan tentang hikmah dalam kehidupan. - Foto JANAAN AI
- Ketenangan bukan bermakna tiada masalah, tetapi hati yang tidak lagi dikuasai keresahan.
- Apabila kita belajar melepaskan apa yang di luar kawalan, ketenangan mula menetap dalam jiwa.
- Hati yang tenang mampu melihat jalan keluar walaupun dalam keadaan paling gelap.
- Ketenangan lahir apabila kita berhenti melawan takdir dan mula mempercayai hikmahnya.
- Diam bukan kelemahan, kadangkala ia adalah bahasa ketenangan yang paling kuat.
- Dalam dunia yang bising, ketenangan adalah pilihan yang perlu dipelihara.
- Ketenangan hati hadir apabila kita reda dengan takdir dan yakin bahawa Allah tidak pernah silap dalam mengatur hidup kita.
- Apabila hati dekat dengan Allah, badai kehidupan tidak lagi menakutkan.
- Doa dan sabar adalah dua kunci yang membuka pintu ketenangan jiwa.
- Ketenangan bukan menunggu keadaan sempurna, tetapi memilih untuk tenang walau dalam ketidaksempurnaan
- Apabila kita menguasai reaksi diri, kita sedang membina ketenangan yang sebenar
- Tenanglah, kerana setiap langkah kecil ke hadapan tetap satu kemajuan.
- Mungkin yang kita perlukan bukan jawapan segera, tetapi ketenangan untuk menerima prosesnya.
- Dalam diam dan hening, kita belajar mengenali diri dan mendengar suara hati.
- Ketenangan datang apabila kita berhenti membandingkan hidup sendiri dengan perjalanan orang lain.